Makelaar ziet groot probleem voor Club Brugge bij mogelijke transfer van Noa Lang

Noa Lang wordt al bijna elke transferperiode aan een transfer gelinkt. Maar komt die absolute toptransfer er nog?

Club Brugge trekt straks naar Racing Genk voor zijn eerste match in de Champions' Play-offs. De spelers van Club krijgen zo nog een kans om zich in de kijker te spelen in de laatste zes wedstrijden van het seizoen.

Onder meer voor Noa Lang, die vorige zomer weg wilde maar niet weg geraakte, is het een kans om eindelijk die toptransfer te versieren. Maar mag Club wel nog rekenen op de jackpot voor de Nederlander?

"Zijn moment om te vertrekken was een jaar geleden. Hij was toen 30 miljoen euro waard en bepaalde clubs hadden zo'n bedrag kunnen betalen", zegt een anonieme makelaar bij La Dernière Heure.

Extra miljoenen door goede play-offs?

"Als hij deze zomer vertrekt, betaalt de overnemende club nog de helft. Er circuleert ook minder geld in de voetbalwereld dan een jaar geleden", stelt hij nog. Maar toch ziet de makelaar nog mogelijkheden, vooral als Lang goede play-offs speelt.

"Mits goede play-offs zal zijn waarde weer omhoog schieten, misschien naar 25 miljoen euro. Zo'n dominante en beslissende speler zal ook altijd wel een club vinden die hem wil contacteren."