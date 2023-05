Anderlecht neemt waarschijnlijk verrassend afscheid van 'moderne Jean Dockx': hervormingen sportieve staf aan de gang

Weeral een verrassing bij Anderlecht. Het lijkt er momenteel heel sterk op dat Robin Veldman de club gaat verlaten. De Nederlander zijn toekomst bij paars-wit is allesbehalve zeker.

Veldman nam dit seizoen ad interim over toen Felice Mazzu ontslagen werd en sprak achteraf met overtuiging dat hij binnen de drie jaar hoofdtrainer wou worden, liefst bij Anderlecht. Anderlecht sprak ook de wens uit om lange tijd door te gaan met Veldman.

Hij werd de schakel tussen de Futures en de A-ploeg. En het aanspreekpunt voor de spelers. "Een moderne Jean Dockx", werd hij toen genoemd door Wouter Vandenhaute.

Nu staat heel dat plan echter op wankele benen. De assistent wordt in het voetbalmilieu enorm gewaardeerd en er zijn nog gesprekken gaande. Brian Riemer apprecieert het werk van Veldman en komt goed met hem overeen; maar de kans bestaat dat Jesper Fredberg een staf wil samenstellen met mensen die hij kent.

Veldman heeft altijd al aangegeven dat hij zijn trainerscarrière wil uitbouwen bij Anderlecht, maar het is de vraag of Fredberg een toekomst voor hem ziet. In het buitenland heeft hij in ieder geval opties. Fredberg gaf eerder al aan dat er aanpassingen aan de sportieve staf zouden gebeuren.