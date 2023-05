'Anderlecht gaat concurrentie aan met Feyenoord en AZ voor spelmaker annex doelpuntenmachine, makelaar laat in kaarten kijken'

RSC Anderlecht moet Yari Verschaeren nog maandenlang missen en heeft besloten Lior Refaelov niet langer bij de ploeg te houden. En dus moet er versterking komen.

RSC Anderlecht dat het zonder spelmaker gaat doen volgend seizoen? Dat lijkt haast niet te geloven. Stroeykens probeerde het al een keertje, maar misschien gaat paars-wit toch de markt op.

Daarbij zouden ze volgens DM Sport onder meer zijn uitgekomen bij Younes Taha, een 20-jarige Nederlandse Marokkaan die momenteel speelt bij PEC Zwolle.

© photonews

In de Keukenkampioen Divisie, de Nederlandse tweede klasse, maakt hij bijzonder veel indruk dit seizoen met veertien doelpunten en een assist.

Daardoor is zijn marktwaarde volgens Transfermarkt gestegen naar 500.000 euro en diverse ploegen hebben hem op de radar.

Younes Taha vergeet zijn shirt in de kleedkamer: wissel gaat niet door 👕❌— ESPN NL (@ESPNnl) March 13, 2023

Naast paars-wit zitten ook AZ Alkmaar en Feyenoord achter de veren van de jongeling, die onlangs ook eens op hilarisch wijze in het nieuws kwam toen hijn zijn truitje vergeten was in de kleedkamer.

De makelaar van Taha is formeel: de focus ligt op dit moment op de Eredivisie met PEC Zwolle. De club promoveert vanuit de tweede klasse. "Er is nog niets concreet momenteel", klinkt het.