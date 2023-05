Frederik D'Hollander neemt geen blad voor de mond over zijn toekomst bij Zulte Waregem

Zulte Waregem degradeert naar de Challenger Pro League. Het is uitkijken of Frederik D'Hollander als trainer aan boord blijft.

Hij kreeg weinig tijd en het lukte niet om de ploeg in de Jupiler Pro League te houden. Volgens seizoen speelt Essevee in de Challenger Pro League, maar het is nog niet duidelijk of dat met Frederik D’Hollander als trainer zal zijn.

Hij bedankte iedereen voor de afgelopen vijf, zes weken, maar hoopt toch dat hij aan boord kan blijven bij de club. En dat als hoofdtrainer in. “Het was dus afscheid nemen van de groep en van elkaar. Hopelijk zien we elkaar terug. Ik zou in ieder geval graag starten in 1B”, klinkt het bij kw.be.

De keuze ligt in handen van de raad van bestuur van de club. “Achter de schermen zijn er wel wat gesprekken en wordt al hard gewerkt aan de toekomst. Maar het liefst start ik in 1B. Ik heb over weinig andere scenario’s nagedacht tot nu toe.”

Ook de UEFA Pro License voor 1A is geen probleem. “Het goede nieuws is dat ik de lessen kan volgen. Dat is geen evidentie. Er waren 140 inschrijvingen en ik behoor tot de 20 die de opleiding mogen volgen. Dat is met grote namen als Steven Defour, Will Still, Mo Messoudi, Robin Veldman van Anderlecht, enzovoort.”