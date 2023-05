Johan Boskamp is zeker van zijn stuk: "Club Brugge heeft een nieuwe hoofdtrainer"

Club Brugge heeft een moeilijk seizoen achter de rug. Sinds zondag is het ook duidelijk dat er geen nieuwe landstitel komt in het Jan Breydelstadion.

Wie de nieuwe trainer wordt bij Club Brugge zal ook bepalen welk beleid er rond spelers zal gebeuren. Een buitenstaander betekent wellicht zeker dat er nieuwe versterkingen komen.

Dat vindt analist Johan Boskamp geen goed idee. Rik De Mil heeft getoond dat blauwzwart jongeren in de club heeft die het waard zijn om te spelen. Daarom vindt Boskamp ook dat De Mil moet aanblijven als hoofdtrainer.

“Maar dan moet Club Brugge wel geduld hebben”, klinkt het bij de Krant van West-Vlaanderen. “Want met jongeren is het veel moeilijker om kampioen te worden. Ik denk trouwens dat ze bij Club wel al weten wie er volgend jaar op de bank zal zitten.”

Volgens Boskamp is de keuze van de hoofdtrainer al gemaakt. “Ze hebben al een Pool gehaald (Michal Skoras, red.) en tonen interesse in Kadri van KV Kortrijk, dan kan je er toch vanuit gaan dat degene die volgend jaar trainer wordt inspraak zal gehad hebben?”

Anders is dat weer geen goede zet van Club Brugge. “Tenzij Bart Verhaeghe en Vincent Mannaert alle touwtjes in handen willen hebben, maar dan houd je natuurlijk geen rekening met wat de trainer nodig heeft of wil.”