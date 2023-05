Brian Riemer moet het ontgelden en krijgt zware kritiek van iemand van het huis: "Dat ligt aan de trainer"

Het seizoen van Anderlecht is één grote teleurstelling gebleken en ook Brian Riemer heeft finaal het tij niet kunnen keren. De Deen ontsnapt niet aan de nodige kritiek.

In de podcast Café Constant gaat Glen De Boeck, van 1995 tot 2007 bij paars-wit actief als speler of assistent-coach, in op het desastreuze seizoen van RSCA. Er werd hem gevraagd of een halve finale in de Conference League nog enig soelaas had geboden.

Constant de mindere

"Neen, absoluut niet. Dat werd da gezegd: dat kan het seizoen redden. Dat red het seizoen van Anderlecht niet. Je bent er al twee keer door geraakt met penalty's. Zelfs voordien had je er al kunnen uit liggen, omdat je constant de mindere was. Wat ik wel frappant vond, is de manier waarop je in Alkmaar aan die wedstrijd begint."

Een duidelijke stelling die een extra woordje uitleg vergt. "Dat ligt volgens mij aan de trainer. Je speelt tegen AZ een wedstrijd waar je ook had gelijk kunnen spelen of verliezen, maar je wint met 2-0. Dat is een bonus. Als je dan in Alkmaar van in de eerste minuut gaat combineren in je eigen baklijn, de balverliezen op eigen helft waren amper te tellen."

Wedstrijdplan

Dat kon De Boeck maar moeilijk vatten. "Dan roep je de miserie over jezelf af. Dan vraag ik mij af: met welk wedstrijdplan is Anderlecht daar begonnen? Dat is de verantwoordelijkheid van de trainer."