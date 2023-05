Extra stimulans voor Genk-uitblinker Trésor heeft niets te maken met mogelijk record: "Zal op Antwerp niet anders zijn"

Heel Genk is aan het wachten op het nieuwe record dat Mike Trésor kan neerzetten. Uit bij Antwerp zal het natuurlijk wel eerst en vooral de koppositie zijn die op het spel staat.

Op de persbabbel van KRC Genk schoof ook Trésor aan. Strupar deelde in het seizoen 1998-1999 liefst 22 assists uit. Trésor zit aan 21, er is dus een nieuw record op til. "Dat is heel leuk. Maar er zijn belangrijkere zaken. Wat ik kan betekenen voor de ploeg bijvoorbeeld. Ik pik op Antwerp dus even graag een doelpunt mee als een assist."

Beslissende fase

"Vorige week tegen Club Brugge was de sfeer geweldig", haalt de smaakmaker van Genk aan. "Je voelt dat we in deze play-offs echt in de beslissende fase zitten. Dat zal op Antwerp zeker niet anders zijn. Het moet ons extra stimuleren. Ik speel liever in een vol stadion dan dat er maar duizend toeschouwers zitten. We moeten daar mee om kunnen."

De man met Burundese roots beseft ook dat Antwerp als geen ander een sterke organisatie kan neerzetten. Aan hem om alvast de bovenhand te halen op zijn tegenstrever. "Een match in de match met Ritchie De Laet? Neen, zo zie ik dat niet. Ik fixeer me nooit heel erg op mijn rechtstreekse tegenstander."