Jan Vertonghen erg duidelijk over systeem met play-offs en haalt bikkelhard uit: "Ik dacht: Wat?! Dat meen je niet!"

Het systeem met de play-offs, het was voor Jan Vertonghen even slikken. Hij hoeft ze niet te spelen omdat Anderlecht zo ondermaats presteerde, maar is duidelijk geen fan van het hele concept.

Dat heeft de Rode Duivel nog eens onderstreept in Football is Life, een podcast van Daley Blind en Siem de Jong. "Het Belgische play-off systeem is zo mooi gebouwd dat er zes teams zijn die nu al vakantie hebben. Wij hebben de top acht gemist en dan word je gewoon met vakantie gestuurd, als je niet degradeert. Te belachelijk voor woorden."

Internationals

Niet de eerste keer dat Vertonghen met die boodschap naar buiten komt. "Het klopt gewoon niet. Wij hebben slecht gepresteerd met ons team, dat moet ik wel onderstrepen. Maar anders zou er een ander team in onze situatie zitten, die hebben ook internationals. In de tweede en derde week van juni moeten internationals nog interlands spelen."

Daar werd ook Vertonghen aan herinnerd. "Iemand van de Belgische medische staf belde me en zei me: Jan, je hebt nu 54 dagen vakantie. Ik dacht: "Wat?! Dat meen je niet!" Dan is het nadenken: moet ik vakantie nemen, moet ik individueel trainen, moet ik krachttraining doen? Zoveel dingen gaan door je hoofd."

Experiment

En wat na die periode? "De week na de interlandbreak kan ik aansluiten bij Anderlecht in de voorbereiding. Als je het zo bekijkt, zijn die wedstrijden met het nationale team gewoon voorbereidingswedstrijden. Want ik kom dan terug uit vakantie. Ik zal dan wel zorgen dat ik fit ben, dat ik getraind heb in groep. Maar het is echt een experiment."