Bewuste keuze: niet met KVO naar 1B, wél transfer naar club met trouwe aanhang die de wind weer in de zeilen heeft

Het is bij KVO maar de vraag wie allemaal in de kern zal zitten in 1B. Een andere club heeft alvast zijn kans gegrepen om één van de jonge talenten weg te lokken uit Oostende.

Als er bij de jeugd spelers in aanmerking kwamen om door te stromen naar de eerste ploeg, dan zal Yari Brachet zeker op dat lijstje gestaan hebben. De linkerwingback werd kampioen met de beloften van KVO en kreeg in deze ploeg zeventien doelpunten en elf assists achter zijn naam. De stap naar het eerste elftal van KVO in 1B gaat deze 20-jarige speler niet zetten. Brachet heeft een andere keuze gemaakt. Er was ook nog wel belangstelling van andere ploegen uit de Challenger Pro League, maar de jongeman gaat een nieuw avontuur aan op Daknam. ✍️ 𝐖𝐄𝐋𝐊𝐎𝐌 𝐘𝐀𝐑𝐈 𝐁𝐑𝐀𝐂𝐇𝐄𝐓! 🤍🖤💛

📎 https://t.co/Ebpn7wqhYw pic.twitter.com/HPFmz9x1UN — KSC Lokeren - Temse (@KSCLokeren) May 5, 2023 Lokeren-Temse wist hem te strikken met een overeenkomst voor één seizoen, plus optie voor één seizoen extra. Enkele weken geleden vierde Lokeren-Temse met 5000 supporters de promotie naar Eerste Nationale.