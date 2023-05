Ex-ploegmaat somt de (vele) redenen op waarom Geraerts trainer van Club Brugge moet worden

Dit weekend spelen Club Brugge en Union tegen elkaar. De kans is bestaande dat Karel Geraerts volgend seizoen in de andere dug out zit. Blauw-zwart trekt immers aan zijn mouw. Volgens Stijn Stijnen een 'match made in heaven'.

Stijnen was ploegmaat van Geraerts bij Club en kent hem heel goed. "Karel had met zijn uitstekende mentaliteit het profiel van een blauw-zwarte speler en hij heeft ook het profiel van een blauw-zwarte trainer”, zegt Stijnen in Het Nieuwsblad. Club koos dit seizoen met Scott Parker een man die de competitie en de club van haar nog pluimen kende. “Hij kent de normen en waarden binnen Club, hij weet wat de fans belangrijk vinden en zou dus net als Philippe Clement geen aanpassing nodig hebben", vervolgt Stijnen. Daarbij heeft hij ook al iets bewezen in België met Union. "Zelfs als hij dit seizoen nog derde zou eindigen, zou dat geen afbreuk doen aan het ongelofelijke seizoen. Een jonge trainer die het huis kent, zich bewezen heeft en in Brugge woont: hoeveel ingrediënten moet je nog meer hebben?”





