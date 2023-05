Wouter Vrancken over de vrees om ooit de eerste keer ontslagen te worden

Wouter Vrancken heeft in zijn trainersloopbaan tot nu toe een succesverhaal geschreven. De coach van KRC Genk werd ook nog nooit ontslagen.

Ooit zal het er waarschijnlijk van komen, maar hij is daar niet mee bezig. "Jos Beckx, de vroegere keeperstrainer van KV Mechelen, heeft me ooit gezegd dat mijn grootste troef is dat het mij allemaal niet uitmaakt of ik wel of niet in het voetbal zit", klinkt het in De Morgen.

"Daardoor ben ik niet bang om ontslagen te worden. Als je dingen doet uit angst, ga je verkeerde beoordelingen maken en verkeerde beslissingen nemen."

Voetbal is ook niet zijn hele leven. "Heb je dat wel, dan kan ik me voorstellen dat je ongerust begint te worden na een aantal mindere prestaties. Bij mij leeft dat totaal niet. Voetbal is mijn passie, maar als het voetbalwereldje mij niet meer nodig heeft, ga ik wel iets anders doen en zal ik er geen traan om laten."