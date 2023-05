'Amerikaanse overnemer wil ploeg uit Jupiler Pro League overnemen'

Enkele ploegen in de Jupiler Pro League staan open voor overname. Een Amerikaanse investeerder heeft interesse in KV Kortrijk.

KV Kortrijk is acht jaar in handen van de Maleisiër Vincent Tan, maar het is geen geheim dat hij de club van de hand wil doen. De voorbije weken dreef hij de prijs echter op, waardoor het huidige management opstapte uit protest.

Volgens Het Nieuwsblad zou er nu toch een nieuwe kandidaat-overnemer zijn. Het gaat om de Kaminski Group van de amerikaan Maciek Kaminski. Zij willen een clubnetwerk uitvoeren en toonden al de nodige interesse in andere ploegen.

Vorig jaar nog probeerden ze de Engelse eersteklasser Everton over te nemen. Het is uitkijken hoe de huidige eigenaar van KVK zich opstelt tegenover deze kandidaat-overnemer. De vorige geïnteresseerden wist hij al weg te jagen.

Dat KV Kortrijk nieuw bloed én centen nodig heeft is wel duidelijk. Dit jaar vocht de club tegen de degradatie en dat willen ze in de toekomst heel graag anders zien.