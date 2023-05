Analist spreekt klare taal: "Ik verwacht een tactische aanpassing van Vrancken"

Straks spelen Royal Antwerp FC en KRC Genk voor de leidersplaats. Analist Wim De Coninck denkt dat we niet de match zullen krijgen die we verwachten.

Royal Antwerp FC en KRC Genk spelen straks de topper van deze speeldag in de Jupiler Pro League. Toch zou het wel eens niet de match kunnen worden die we ervan verwacht hadden, zo oordeelt Wim De Coninck.

“Ik ben benieuwd of Genk met een open vizier naar de Bosuil trekt", zegt De Coninck bij Sporza. “Scoren tegen Antwerp is een zware opgave en op de counter is het erg gevaarlijk.”

Racing Genk weet dat het voor een heel moeilijke opdracht staat tegen The Great Old. “Het is niet aangeraden om achter te komen tegen The Great Old. Wouter Vrancken zal wel beducht zijn voor de efficiëntie van zijn tegenstander.”

Aan Wouter Vrancken dus om in te grijpen. “De laatste twee confrontaties kon Genk niet scoren tegen en verloor het van Antwerp. Dus ik verwacht een tactische aanpak van Vrancken. Misschien een iets bravere dan dat we van hem gewoon zijn.”