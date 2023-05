Boskamp kiest duidelijke kant in duel tussen Antwerp en Genk

Straks spelen Royal Antwerp FC en KRC Genk de topper van deze speeldag in de play-offs. Wie wint is vanavond leider in de Jupiler Pro League.

Royal Antwerp FC krijgt vandaag een uitgelezen kans om aan de leiding te komen in de Jupiler Pro League. De troepen van Mark van Bommel spelen op de Bosuil tegen leider KRC Genk. Wie wint, is leider.

Johan Boskamp is alvast duidelijk wie mag winnen. “Ik blijf vasthouden aan Genk. Ik vond hen tegen Club Brugge opnieuw aanknopen met hun beste niveau”, klinkt het bij de analist in Het Belang van Limburg.

De Nederlander is duidelijk fan van het voetbal van KRC Genk. “Als pure liefhebber geniet ik het meest van het spel van Genk. Antwerp speelde in het begin van het seizoen ook nog leuk, maar na hun dip in de herfst is Van Bommel overgeschakeld op een realistische manier van voetballen.”

Dat zagen we ook in de gemakkelijk gewonnen bekerfinale tegen KV Mechelen. “Antwerp won dik verdiend en de sfeer was geweldig, maar van het voetbal werd ik niet warm als neutrale toeschouwer”, besluit Boskamp.