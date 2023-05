Titelstrijd ook bezig tussen de oren: Karel Geraerts bij Union hét toonbeeld van waar ook Genk enorme nood aan heeft

De titelstrijd speelt zich ook af tussen de oren. Dat zullen ze in Genk ondertussen ook beseffen. Union is alvast een ploeg die het mentale spelletje enorm goed beheerst, met Karel Geraerts op kop.

Union had op de laatste speeldag van de reguliere competitie de kloof met Genk dichtgefietst, maar kreeg bij het begin van de play-offs een ongelooflijke mokerslag te verwerken. Na die thuisnederlaag had Karel Geraerts het compleet over een andere boog kunnen gooien, het kind met het badwater kunnen weggooien. Dat deed hij niet.

De basiself zag er tegen Club exact hetzelfde uit. "Ja, we hebben verloren tegen Antwerp. En ja, het was niet onze beste match. Bovendien staan er veel spelers te pushen om meer speelminuten af te dwingen. Maar je moet ook krediet geven aan de spelers die dit seizoen al veel gegeven hebben", behield Geraerts het overzicht.

Geen paniek

"Iedereen had mijn boodschap goed begrepen. Ik ben niet iemand die al te snel panikeert", verklaarde de trainer van de Unionisten achteraf. Belangrijk om het hoofd koel te houden in volle titelstress en dat begint aan de zijlijn. Het is net datgene waar Genk niet in slaagde in de slotfase op de Bosuil.

© photonews

De opgelopen schorsingen zijn misschien nog erger voor de Limburgers dan de nederlaag op zich. Vrancken deed zijn beklag over de scheidsrechterlijke beslissingen nog wel op een rustige manier. De rest van de Genkse bank stond al helemaal op scherp. Het helpt niemand als dat al te zeer het geval is.

Onder de huid van de tegenstander kruipen

In de grote affiches wil je onder de huid van je tegenstander kruipen en niet omgekeerd. Het is geen toeval dat Union in de uitmatch in Jan Breydel die het absoluut moest winnen zich niet irriteerde, maar bijvoorbeeld een speler als Boniface wel de thuisploeg op de heupen werkte.

De houding van de staf straalt vaak af op de spelers. De komende twee zondagen staan Union - Genk en Genk - Union op het pogramma. De ploeg die in deze duels het meest de rust kan bewaren en dat ook kan uitstralen in het spel, zal er het best voor staan om in de laatste twee matchen een gooi te doen naar de titel.