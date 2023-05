De spookvoetballer van De Bosuil: er lijkt licht aan het einde van de héél lange tunnel te komen

Je zou bijna vergeten dat Björn Engels nog steeds voetballer is. De laatste keer dat we hem op een veld zagen, was op 5 februari van vorig jaar. Dat is 460 dagen geleden. Zien we hem volgend seizoen terug bij Antwerp? Daar mikt hij nu toch op.

Eind maart kwam de verdediger eindelijk eens met goed nieuws: hij stond op een trainingsveld om zijn conditie weer op te bouwen. De miserie die hij het voorbije anderhalf jaar doorstond, is eigenlijk ongelooflijk. Het begon eigenlijk al in 2020 toen hij met een scheenbeenblessure en daarna een kuitbeenblessure telkens 122 dagen aan de kant stond.

Dat hield Antwerp niet tegen om hem in de zomer van 2021 over te nemen van Aston Villa. Het duurde even, maar in oktober van dat jaar had hij zijn basisplaats bij The Great Old vast. Tot die bewuste 5 februari 2022. Toen scheurde hij een spier in zijn dij en toen dat opgelost was, kreeg hij last aan de achillespees. Dat was vandaag exact 400 dagen geleden.

Stage

Engels heeft nog een contract tot medio 2026, maar mikt resoluut op volgend seizoen. Dit seizoen zal hij uiteraard niet meer in actie komen, maar hij hoopt dat Mark van Bommel en de medische staf hem voldoende fit bevinden om mee op stage te gaan.

Hij zal wel moeten knokken om in de ploeg te geraken. Willian Pacho vertrekt dan wel, maar met Zeno Van Den Bosch heeft Antwerp een 19-jarige klaarstaan die ze graag aan de zijde van Toby Alderweireld progressie willen zien maken. En als er Champions League gehaald wordt, zal er ook nog stevig geïnvesteerd worden.

Sowieso heeft Engels nog heel wat tijd nodig om terug op zijn oude niveau te geraken. En dat beseft hij ook. Bij Antwerp zijn ze al heel geduldig geweest en ze zien nog steeds toekomst voor de 28-jarige bij de club.