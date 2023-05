Titelmatch RWDM in echte derbysfeer en met veel hobbyloze Anderlecht-fans, maar... die supporteren eigenlijk ook voor de thuisploeg

Het Edmond Machtensstadion is helemaal uitverkocht voor de titelmatch tegen RSCA Futures. Naar verluidt kan er geen man meer bij. Er werd quasi gevochten om de laatste tickets die woensdag online kwamen. Ook het uitvak zal vol zitten, voor de eerste keer dit seizoen voor de Futures.

Er zal een echte derbysfeer hangen, maar naar wat we horen in de allerbeste sfeer. Het is vooral de jonge Brusselse garde van de harde kern van Anderlecht die zaterdagavond naar RWDM trekt en die hebben - in tegenstelling tot het verleden - een goeie band met de Molenbeek-boys.

De wedstrijd is bij de ordediensten wel als risicomatch aangeduid, maar toch verwachten ze weinig problemen. Al zal er bij een eventuele titelviering wel veel politie aanwezig zijn. Maar over onlusten tussen beide supportersgroepen maken ze zich weinig zorgen. Het is ooit anders geweest.

Volle huizen

De supporters van Anderlecht zien RWDM heel graag overgaan. Drie Brusselse derby's volgend seizoen, dat zien ze wel zitten. Dat betekent voor alle drie de clubs ook drie keer een vol huis. De paars-witten zien hen veel liever overgaan dan de andere kandidaat, SK Beveren.

Op sociale media hebben heel wat Anderlecht-supporters zelfs al succes gewenst aan de Molenbeekse supporters. De verwachting is dan ook dat RWDM niet al te veel moeite zal hebben om de titel te pakken, gezien de ploeg die paars-wit in stelling kan brengen en de resultaten die ze in deze play-offs hebben voorgelegd.

Voor de Anderlecht-supporters is het nog eens een match waar ze naar uitkijken, want drie maanden zonder voetbal hebben ze nog niet veel meegemaakt. Al supporteren de meesten eigenlijk stiekem voor de tegenstander...