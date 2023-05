Marc van Bommel leert zijn spelers deze truken van de foor: "Je moet slim zijn"

Marc van Bommel is op een missie met Royal Antwerp FC. Na de beker wil de Nederlander ook de landstitel veroveren.

Of Royal Antwerp FC de best voetballende ploeg in de Jupiler Pro League is, dat laten we in het midden, maar de troepen van trainer Mark van Bommel staan wel op de eerste plaats. In het begin bij Antwerp wilde hij de spelers alles meegeven, maar daar is hij van afgestapt.

“Ik wilde álles tot in het kleinste detail uitleggen, maar dat ging niet. Je kan de grote lijnen meegeven, maar dan moet je de spelers loslaten”, in De Cor Potcast.

Daar vertelde hij dat zijn spelers slim moeten zijn, in alles wat ze doen op het veld. “Waar ga je vieren na een goal? Bij de bank, op tien meter van de middenlijn? Nee. Ga toch naar de cornervlag, en zorg dat de hele ploeg meekomt. Neem je tijd daar. En als de spelers dan terug naar hun eigen helft lopen, moeten de verdedigers op kop lopen en als eerste weer in positie staan.”

Ook bij een vrije trap wil Van Bommel bepaalde zaken zien. “Ik heb er een hekel aan als de tegenstander die snel kan nemen. Neem die bal toch even in je handen, gooi die nog eens naar een ploegmaat... We hebben dat eens geteld. Het duurde 32 seconden vooraleer de tegenstander een vrijschop kon nemen. Goed toch? Dat laat ik m'n spelers dan nadien zien hoor."