Hein Vanhaezebrouck nog maar eens duidelijk: "Daar gaan we het niet over hebben"

KAA Gent kon opnieuw rekenen op een trefzekere Gift Orban. Tegen Cercle Brugge scoorde hij opnieuw drie keer.

Negentien goals in evenveel wedstrijden. De teller van Gift Orban blijft maar lopen. Stel je voor dat hij al van bij het begin van het seizoen er was geweest, hoeveel zou hij er ondertussen gescoord hebben?

Hein Vanhaezebrouck bekeek het van een andere invalshoek. “Wat als we Tissoudali een heel seizoen hadden? Dan was Gift misschien niet gekomen”, liet hij weten aan Het Laatste Nieuws. “ Als hij bij ons was gestart met de mindere periode die hij onlangs kende, was er misschien al reactie gekomen van het publiek of mensen errond dat hij niet genoeg was.”

Orban is zo goed als zeker niet te houden voor de Buffalo’s. Zelf ziet hij ook een vertrek naar een hogere competitie al zitten. Over een mogelijke transfer wil Vanhaezebrouck het echter niet hebben. “Daar gaan we het niet over hebben”, klonk het kort.

De komende weken kan Orban zijn marktwaarde alleen maar verhogen door te blijven scoren en zijn ploegmaten te betrekken bij zijn vieringen.