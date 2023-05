Verheyen had Yaremchuk voor de leeuwen gegooid: "Het is een prof hé"

Rik De Mil verraste met zijn keuze door niet Roman Yaremchuk, maar wel Sven Vermant in de strijd te gooien. Iets dat Gert Verheyen niet begrijpt.

Club Brugge ging in de slotfase onderuit tegen Royal Antwerp FC. Arthur Vermeeren scoorde diep in de toegevoegde tijd het winnende doelpunt voor The Great Old.

Opvallend waren de vervangingen die Rik De Mil bij Club Brugge deed. Hij koos aanvallend niet voor Roman Yaremchuk, maar wel voor youngster Sven Vermant.

Co-commentator Gert Verheyen had toch wel wat problemen met die vervanging. “De invalbeurt van Romeo Vermant, dat is op dit moment nog veel te plat”, klonk het bij Verheyen op Eleven Sports.

“Ik wil hem niet helemaal afbranden, maar dat is gewoon niet goed genoeg om hier op de Bosuil overeind te blijven. Zet dan toch Roman Yaremchuk”, was Verheyen heel erg duidelijk.

“Tegen hem kan je achteraf zeggen dat hij er niets van heeft terechtgebracht. Daar mag je hard voor zijn, want hij is een volwaardige en volwassen prof. Die jonge gasten als Vermant, sorry, maar dat is gewoon veel te vroeg.”