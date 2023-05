Ronny Deila reageert op de geruchten over Club Brugge: "Ik zie alleen wat voor me ligt"

Ronny Deila heeft op de geruchten over hem als hoofdtrainer bij Club Brugge gereageerd. Hij focust zich vooral op het heden.

Er is veel onzekerheid over de toekomst van Ronny Deila bij Standard. Hij is immers topkandidaat om trainer bij Club Brugge te worden. Op de persconferentie in de aanloop naar de wedstrijd tegen Westerlo reageerde hij op de geruchten.

"Het kan me niet schelen wat er in de pers of op sociale media wordt gezegd. Ik ben gefocust op mijn job en op het komende seizoen. Wat er ook gebeurt in mijn carrière: ik zal altijd positief blijven. Als ik hier blijf, is dat fantastisch. Ik zie alleen wat er voor me ligt en voorlopig is dat mijn project bij Standard", klonk het bij Deila.

"Het is in alle opzichten een fantastisch seizoen geweest", ging Deila verder. "Ook al zijn de laatste resultaten een beetje triest, omdat we tijdens play-off 2 beter hadden willen doen. We hebben met Fergal Harkin en Pierre Locht veel werk voor de boeg om ons op volgend seizoen voor te bereiden. Meer spelers wil ik niet, maar wel een goede balans in het team, zodat de jonkies door een aantal ervaren spelers begeleid worden."