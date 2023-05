"Ons project gaat verder": Standard klopt zich op de borst, maar er zijn wel héél veel werven

Elke zomer is het een hete transferzomer op Sclessin de laatste jaren. En door het vertrek van Ronny Deila wordt het opnieuw bouwen aan een nieuw verhaal.

De sterke mannen lieten op een persconferentie duidelijk blijken dat ook zonder coach Ronny Deila het project verder gezet wordt.

Rest natuurlijk de vraag: wat wordt dat project precies? Heel veel spelers lijken te gaan vertrekken en dus wordt het andermaal bouwen. Het einddoel: de top-6 en play-off 1, op zijn minst.

Versterken achterin?

Blijft Arnaud Bodart op Sclessin? Hij is een van de sterkhouders en heeft op zijn 25e al bijna 150 wedstrijden op de teller bij de Rouches.

Het einde van een cyclus lijkt nabij te komen, want mogelijk komt hij deze zomer andermaal in de belangstelling te staan. En hem per se willen houden lijkt niet altijd het makkelijkste.

© photonews

En er is nog meer aan de hand: Kostas Laifis en Noé Dussenne lijken allebei te gaan vertrekken, waardoor de 'overschot' erg jong is: Noubi, Ngoy, Hautekiet en Bokadi.

Dus kan er misschien wel wat ervaring bij om zo de troepen te gaan ondersteunen in hun ontwikkeling de komende seizoenen.

Er is ook goed nieuws: Donnum is volop zijn neus aan het venster aan het steken en Fossey heeft zijn contract tot 2027 weten te verlengen.

Canak - Balikwisha, voor het geluk van de supporters ?

Er is geen aankoopoptie bij Alzate en Zinckernagel en dus kan het moeilijk worden om hen te gaan houden. Cimirot van zijn kant gaat ook vertrekken en Melegoni kan terug naar Genoa.

Dan schiet er ook daar niet veel meer over. Canak en Balikwisha houden lijkt primordiaal, zij zijn publiekslievelingen.

© photonews

Ohio... en voor de rest?

En dan is er nog de aanval. Perica kon niet echt overtuigen, de terugkeer van Renaud Emond verloopt heel lastig.

Enkel Noah Ohio lijkt een zekerheidje met oog op volgend seizoen. En dan mag het misschien wel wat meer zijn ...

Slotsom: Standard moet in elke linie (stevig) versterken om de top-6 te kunnen pakken volgend jaar. 777 Partners zal moeten laten zien dat hun plan opnieuw kan functioneren, ook zonder Deila.