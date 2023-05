Rik De Mil met de handen in het haar voor laatste thuismatch: bijna een volledige ploeg met afwezigen

Club Brugge ontvangt met een hele lijst aan afwezigen zondag Racing Genk. Rik De Mil zal stevig moeten puzzelen.

Club Brugge heeft met Ronny Deila dan wel al een coach voor volgend seizoen, dit seizoen moet het nog steeds twee wedstrijden spelen. Komende zondag tegen Racing Genk zal dat met een flink vertimmerde ploeg zijn.

Club speelt zijn laatste thuismatch en zal ondanks de vierde plaats nog in schoonheid afscheid willen nemen. Wie dat al zeker niet zal doen is Noa Lang, hij is namelijk geschorst.

Daarnaast mist Rik De Mil nog een halve ploeg. Jorne Spileers is ziek, Lynnt Audoor, Dedryck Boyata, Clinton Mata, Ferran Jutgla en Andreas Skov Olsen liggen in de lappenmand.

Daarnaast zijn ook Tajon Buchanan, Kamal Sowah en Roman Yaremchuk hoogst onzeker. Of zij de selectie halen is dus nog niet duidelijk.