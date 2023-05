Moet Milan-Belg zich zorgen maken? "Persoonlijk akkoord bereikt."

Daichi Kamada zou op een zucht staan van AC Milan. Dat is slecht nieuws voor Charles De Ketelaere, die er zo weer een te duchten concurrent bijkrijgt op het middenveld.

De Ketelaere kende een dramatisch seizoen bij de Milanezen en stond als aanvallende middenvelder steevast achter Brahim Diaz en Ismaël Bennacer in de pikorde. De Rossoneri gaan met Daichi Kamada weer een aanvallende middenvelder binnenhalen. Volgens Fabrizio Romano zou de 26-jarige Japanner van Frankfurt een persoonlijk akkoord bereikt hebben met Milan.

Een zeer te duchten concurrent voor De Ketelaere, want Kamada kende met 9 doelpunten en 6 assists in de Bundesliga een geslaagd seizoen bij Frankfurt. De Japanner is al enkele jaren een vaste waarde bij de Duitse subtopper, en gaf in het seizoen 20-21 nog 12 assists. In het seizoen 18-19 werd hij door Frankfurt uitgeleend aan STVV.

Slecht nieuws dus voor CDK, die op die positie al twee spelers voor zich moet dulden en de laatste weken zelfs amper van de bank kwam. Een uitleenbeurt lijkt zich dus op te dringen voor de jonge Rode Duivel. Atalanta, die ook vorige zomer interesse had in de ex-Bruggeling, wordt genoemd. Ook Monza zou een optie zijn.