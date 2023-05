Noa Lang krijgt de kans om zich nog extra in de kijker te spelen

Noa Lang was één van de lichtpunten bij Club Brugge dit seizoen. Nu krijgt hij de kans om zich nog extra in de kijker te spelen.

26 spelers heeft Ronald Koeman opgeroepen bij Oranje om aan te treden in de Nations League. Eén daarvan is de Brugse smaakmaker, Noa Lang. In totaal is hij al zesmaal in actie gekomen voor Oranje waarin hij éénmaal het net vond.

Nederland speelt de halve finale van de Nations League op 14 juni. Ze treffen dan Kroatië. Op zondag 18 juni wordt zowel de finale als de troostfinale gespeeld. De andere halve finale is een duel tussen Spanje en Italië.

Noa Lang wou vorige zomer al graag vertrekken bij Club Brugge naar een hoger aangeschreven competitie. Die transfer kwam er uiteindelijk niet, maar hij liet dit seizoen wel terug zijn klasse zien bij de Bruggelingen. De Nations League is dus een extra opportuniteit voor hem om zich in de kijker te spelen.