Zorgt Fabio Silva ook in Nederland voor grote commotie? Ex-Anderlecht-spits kan weer een heel gevoelige transfer maken

Fabio Silva heeft net voor Nieuwjaar al voor heel wat commotie gezorgd toen hij besloot om Anderlecht na vijf maanden alweer te verlaten. De 20-jarige Portugees trok naar PSV, waar hij nog vier keer scoorde. Nu zijn er alweer geruchten over een mogelijk gevoelige overgang.

Volgens Het Eindhovens Dagblad staat hij immers in de belangstelling van niemand minder dan... Ajax. De Amsterdammers zouden volgens de krant zelfs al geïnformeerd hebben bij zijn entourage hoe ze de aanvaller het best in de ArenA krijgen.

Het zou kunnen gaan om een huur met aankoopoptie, want Silva is nog steeds eigendom van Wolverhampton. Daar verwachten ze hem blijkbaar niet meteen terug en Ajax ruikt zijn kans. Een transfer naar Ajax zou heel gevoelig liggen in Eindhoven. Maar Silva schrikt - zoals we al weten - niet terug van wat commotie.