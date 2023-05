KAA Gent is eraan begonnen en stelt verrassende spelmaker voor

KAA Gent heeft eindwinst in play-off 2 en een Europees ticket al helemaal beet. Ondertussen zijn ze ook al naar de volgende jaargang aan het kijken en de voorbereiding is volop bezig.

KAA Gent heeft zich zoals we twee weken geleden al aankondigden versterkt met Keegan Jelacic, een 20-jarige aanvallende middenvelder uit Australië die ook jeugdinternational is bij zijn land.

Jelacic is een spelmaker die momenteel het mooie weer maakt bij Perth Glory en daar goed was voor 2 goals en 4 assists dit seizoen.

Europees voetbal

Een akkoord was er al eventjes tussen beide clubs, de officialisering liet al bij al nog lang op zich wachten want tien dagen geleden was hij al in het land.

Jelacic heeft een interessant profiel volgens Australische scouts. Hij kan zowel op de 8, de 10 als op de flank terecht en mag gezien worden als een polyvalente middenvelder.

De spelmaker tekende een contract tot 2026 bij de Buffalo's en moet zo voor extra concurrentie zorgen op het middenveld.

De komende dagen en weken mogen nog een aantal deals verwacht worden, want bij Gent willen ze flink doorpakken (lees er HIER nog eens meer over).