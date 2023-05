Columnist vlijmscherp richting Antwerp: "Ongestrafte financiële doping"

Royal Antwerp FC kan ook aankomende zondag nog steeds de titel pakken in de Jupiler Pro League. En daar zijn vele redenen voor.

De voorbije jaren heeft Antwerp goed werk geleverd en zo heeft het stap na stap richting de top gezet in de Jupiler Pro League.

Dat zou dit weekend tot een eerste titel sinds 1957 kunnen leiden. Met dank ook natuurlijk aan Paul Gheysens, de sterke man op De Bosuil.

© photonews

Al zijn er ook ferme criticasters op de manier waarop Gheysens het heeft aangepakt. Niet in het minst columnist Hans Vandeweghe.

Die is in De Morgen zeer streng en spreekt zelfs over financiële doping die Antwerp heeft gebruikt de voorbije jaren.

Financiële doping

"Als Antwerp kampioen wordt, is dat het rechtstreekse gevolg van Covid-19 en de tijdelijke stopzetting van de ‘financial fair play’, waardoor Paul Gheysens zijn ploeg ongestraft financieel kon doperen", klinkt het.

"Antwerp FC is bijgevolg het Manchester City van België, weliswaar zonder die klachten, maar dat had gekund als ze in België even streng waren geweest in hun financieel toezicht als in Engeland."