Blijft Van Bommel bij Antwerp? "Daar zou hij heel graag naartoe trekken"

Royal Antwerp FC krijgt zondag een herkansing voor de titel. Wint het van Genk, dan is de dubbel een feit.

Iedereen had afgelopen weekend al verwacht dat Royal Antwerp FC de titel zou pakken, maar zover kwam het niet na een gelijkspel op de Bosuil tegen Union SG. En dus moet de landstitel dan maar in Genk gepakt worden.

Patrick Delait, chef sport van het Nederlandse regionale dagblad De Limburger, volgt de prestaties van trainer Mark van Bommel van dichtbij op. “Van Bommel had dit succes met Antwerp uiteraard nodig na mindere passages bij Wolfsburg en PSV. Op deze manier zet hij zijn trainerscarrière weer op de rails”, vertelt hij aan Gazet van Antwerpen.

Na een goed eerste seizoen bij PSV, liep het een jaar later mis, net als bij Wolfsburg. Nochtans is het bij Antwerp lang niet wat Delait ervan zou verwachten. “Wat ik wel weet, is dat het voetbal van PSV toen aantrekkelijker was om naar te kijken dan dat van Antwerp. Ik vond ze tegen Genk in de beker écht goed, maar doorgaans krijg ik het er niet warm van.”

Alle aandacht naar zondag, al ligt men in Nederland niet echt wakker van wat Van Bommel hier aan het neerzetten is. En dan is het uitkijken wat de nabije toekomst brengt voor de Nederlandse coach van The Great Old.

“Pakt hij zondag de dubbel, dan kan ik me voorstellen dat Van Bommel met Antwerp de Champions League in wil en vervolgens naar een ander project lonkt. De Serie A of La Liga, competities waar Van Bommel zelf gevoetbald heeft, daar zou ie volgens mij heel graag eens naartoe trekken.”