Genkenaar die voor Antwerp supportert: "Dat vind je nergens in België"

Het zijn moeilijke tijden voor Vital Nijsten. De 40-jarige Genkenaar is immers hevig supporter van Royal Antwerp FC.

Nijsten is geboren en getogen in Genk, maar toch supportert hij niet voor KRC Genk. “Ik herinner me nog hoe ik als jonge kerel met mijn broer naar een wedstrijd van Genk ben gaan kijken. Ik was niet echt onder de indruk”, vertelt hij aan Gazet van Antwerpen.

Hij was fan van Patrick Goots en ging naar een match op de Bosuil kijken. Nijsten was meteen verkocht. “De sfeer in dat stadion en de passie van de Antwerp-supporters. Dat vind je in België nergens, tenzij misschien op Standard. Er hangt een ouderwetse voetbalsfeer zoals je dat nog in Engeland vindt.”

Dat Nijsten het echt wel goed te pakken heeft, dat kan je afleiden uit wat hij vorige week deed. Vlak voor een training mochten supporters vijf minuutjes het stadion binnen voor een applausmoment. “Speciaal daarvoor ben ik helemaal naar ginder gereden. Om vijf minuten in mijn handen te klappen, mijn ploeg te steunen en vervolgens weer naar huis te gaan. Als je er dat voor over hebt, ben je een echte supporter, zeker?”

Na de match van zondag krijgt Nijsten via Whatsapp vooral de vraag hoe je een champagnekurk weer in een fles doet. “Tja, ik antwoord dan: 'Vraag het mij na zondag nog eens'.”