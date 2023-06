Voorzitter KRC Genk spreekt duidelijke taal over match tussen Club Brugge en Union SG

KRC Genk kan zich op de slotspeeldag van de Champions' Play-Offs tot kampioen kronen. Al heeft het daarvoor wel de hulp van Club Brugge nodig.

KRC Genk moet zondag winnen van Royal Antwerp FC. Om de titel te pakken in de Jupiler Pro League heeft het ook de hulp van Club Brugge nodig. Zij moeten minstens een punt pakken tegen Union SG.

Voorzitter Peter Croonen weet dat zijn ploeg het niet in eigen handen heeft, maar is er wel van overtuigd dat er vol voor die laatste overwinning gegaan wordt. “In mijn hoofd spelen we kampioen. Als je aan iedereen op de club zou vragen of we kampioen worden, zeggen ze allemaal volmondig ja”, klinkt het in Het Laatste Nieuws.

Club Brugge zal volgens Croonen wel degelijk scherprechter worden in deze competitie, nadat ze al wonnen van Antwerp. “Iedereen is topsporter, ook bij Brugge. Als een voetballer op een plein komt waar hij het verschil kan maken, zal hij dat doen. Je maakt mij niet wijs dat Noa Lang het veld op zal stappen met de vakantie in zijn achterhoofd.”