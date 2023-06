Union SG doet opvallende vaststelling over mogelijke landstitel: "Eigenlijk ongelofelijk"

Geen champagne in de koelkast of t-shirts laten maken bij de drukker. Union SG blijft opvallend op de vlakte terwijl het zondag de titel kan pakken in de Jupiler Pro League.

Al moet het dan wel rekenen op de medewerking van KRC Genk. “We doen helemaal niks”, zegt Philippe Bormans aan Het Laatste Nieuws over voorbereidingen voor een kampioenenfeest. “Bij ons staat het bier wel altijd koud. En als we kampioen zijn, komt de Pro League met een podium. Als we kampioen zijn, zal het 'op zijn Unions', à l'improviste. Georganiseerde chaos past bij onze club.”

Vorig jaar was Union SG op de slotspeeldag al uitgeteld. “Vorig jaar speelden we wel geen enkele keer een match die allesbeslissend was over de titel. Nu is het de slotmatch. Het zal nu moeten gebeuren. We staan er dichtbij en toch nog te ver af. Want we blijven afhankelijk van een ander resultaat.”

Een andere opvallende statistiek is dat Union SG dit jaar nooit op nummer één stond. “Vorig jaar was het omgekeerd en stonden we lang op kop. Maar de prijs wordt nu eenmaal aan de meet uitgereikt. We speelden 57 officiële matchen. Dat zijn twee competities in een seizoen. Dat is eigenlijk ongelooflijk.”