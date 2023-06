Analisten zeer streng voor foute keuze van Antwerp: "Dan kan Van Bommel niets meer forceren"

Royal Antwerp FC kan zondagavond de titel pakken als het wint op bezoek bij KRC Genk. Of dat ook gaat lukken?

Bij Royal Antwerp FC wordt enorm gerekend op aanvaller Vincent Janssen. Maar raakt die wel fit voor het cruciale duel op Genk?

Hij leek vorige week last te hebben van de hamstrings en als dat een spierblessure is, dan is de kans klein dat hij 100% fit kan zijn zondagavond.

© photonews

En als het van de analisten afhangt, dan is dat een flinke slok op de borrel voor The Great Old in de titelstrijd.

Risico

"Wat kan Van Bommel nu nog forceren als Janssen op is? Niets. Antwerp had een jonge spits moeten halen, die nog niet alles wil spelen", aldus Arnar Vidarsson in Het Laatste Nieuws.

Meteen bijgesprongen door Vanhaezebrouck: "Antwerp heeft een risico genomen door Frey in de winterstop weg te doen en geen goed alternatief te halen. Terwijl het nochtans de middelen had voor een ietwat vervanger."