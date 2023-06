De wedstrijdselectie van Union brengt goed(?) nieuws voor Union

Teddy Teuma en Victor Boniface zitten in de wedstrijdselectie van Union. Zo lijken ze fit genoeg om minstens een deel van de match tegen Club Brugge te spelen.

Bij Union zijn er in de aanloop naar de slotspeeldag wat onzekerheden. De situatie rond de schorsing van Senne Lynen werd snel uitgeklaard. Union ging op de straf van het Disciplinair Comité niet in beroep en zo is hij er niet bij.

Dan waren er nog twijfelgevallen door blessures. Karel Geraerts zei op de persconferentie al dat Siebe Van Der Heyden door een schouderblessure definitief out is. Over de status van Teddy Teuma en Victor Boniface was het nog verder afwachten.

Zaterdag kwam Union dan toch met goed nieuws over hen. Teuma en Boniface zijn fit genoeg bevonden en zitten in de wedstrijdselectie voor de wedstrijd tegen Club Brugge. Of ze ook aan de aftrap zullen verschijnen, valt af te wachten. Mogelijk kunnen ze slechts een kwartier of een half uur invallen.