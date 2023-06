Dimitri De Condé duidelijk over 'truken van de foor': "Ik huiver ervan"

Het doel heiligt alle middelen zegt het spreekwoord. Dimitri De Condé is duidelijk over de slotmatch tussen KRC Genk en Royal Antwerp FC.

Winnen, dat is het enige wat zondag telt voor KRC Genk. Al zou het perfect ook kunnen dat zelfs dat niet voldoende is voor de landstitel en Union SG, zonder één dag aan de leiding te hebben gestaan, alsnog de titel pakt.

Dimitri De Condé bevestigt alvast dat niet alle truken van de foor zullen bovengehaald worden, zoals een goede coaching van de ballenjongens. “In geen geval. Zolang ik hier zit, zal dat niet gebeuren. Ik huiver een beetje van de term sluwheid”, klinkt het in Het Belang van Limburg.

“Omdat je dan op een dunne lijn zit, die makkelijker overschreden kan worden. De nadruk moet liggen op winnen maar ook op goed voetbal, beleving, enthousiasme, talent. Dat is ons DNA en op die manier willen we successen behalen.”

Al heeft De Condé er geen probleem mee dat de bal in de 99ste minuut de tribune ingetrapt zou worden. “Maar we blijven binnen de regels van de fair play”, besluit de Head of Football.