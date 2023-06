Gheysens is wachten beu en denkt aan nieuw stadion? Burgemeester De Wever reageert zeer duidelijk

Antwerp FC heeft de Beker van België op zak en kan dit weekend ook de titel pakken. Al heeft Paul Gheysens nog grotere ambities met het stamnummer 1.

Onder het voorzitterschap van Paul Gheysens onderging de Bosuil een ware metamorfose. Enig probleem: Tribune 2.

De voorzitter van de Great Old wil bouwen, maar de gronden zijn nog steeds eigendom van de familie Mintjens. En ook de gebouwen op die grond worden in 2052 eigendom van diezelfde familie.

© photonews

Het Antwerps stadsbestuur probeert de impasse al maandenlang te doorbreken, maar veel resultaat is er niet voorlopig.

En dus gaf Gheysens vorige maand aan dat hij mogelijk een compleet nieuwe voetbaltempel op een andere locatie zou overwegen.

Diepe wortels

"Die hele grondkwestie is niet gemakkelijk. Dat heeft historisch heel diepe wortels. We trachten partijen tot akkoorden te brengen. In functie van de ontwikkeling van de club. Die gaat hand in hand met de infrastructuur", aldus Bart De Wever in gesprek met Het Laatste Nieuws.

“Voor de stad zou een vernieuwde Bosuil ook interessant zijn. Een modern stadion kan veel betekenen voor de uitstraling van een stad. Ik zie het als mijn job om dat tot een goed einde te brengen."