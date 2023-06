Mike Trésor zegt op wie hij stemde voor Speler van het Jaar (en ook op wie zeker niet!)

Mike Trésor heeft een knap seizoen gespeeld met KRC Genk. Het is uitkijken of hij Speler van het Jaar kan worden.

Mike Trésor heeft mee het mooie weer gemaakt bij KRC Genk, al viel hij tegen Antwerp even uit zijn rol door een bal op Jelle Bataille te trappen. “Ik zeg je eerlijk: ik was verrast dat ik rood kreeg”, klinkt het in Het Nieuwsblad.

“Want ik had echt niet de intentie om hem helemaal kapot te schieten of zo. Maar ik geef toe dat zulk gedrag niet op een voetbalveld hoort. Ik ben dan ook meteen naar binnen gewandeld.”

Geen gedrag dat past bij iemand die Speler van het Jaar wordt, dat beseft hij ook. Trésor verklapt alvast op welke drie namen hij gestemd heeft. “Ikzelf - want dat mocht - Boniface en Heynen. Bryan niet alleen omdat hij onze captain is, maar omdat hij er samen met Hrosovsky voor zorgt dat ons team zo stabiel is, terwijl hij toch ook al tien goals gemaakt heeft.”

Niemand van Antwerp dus, terwijl er toch ook enkele toppers genoemd kunnen worden. “Nee, van de andere teams zou ik niet snel iemand kiezen. Ik vind dat de spelers van Genk en Union het meer verdienen.”