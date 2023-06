René Vandereycken snoeihard voor voetbalbond over schorsing Senne Lynen

Union SG moet het op de slotspeeldag stellen zonder Senne Lynen. Hij is wel degelijk geschorst na zijn rode kaart tegen Antwerp.

Lynen ging hard in op Ekkelenkamp en werd iets voor het uur naar de kant gestuurd. Union SG probeerde tevergeefs procedurefouten in te roepen, omdat het voorstel van het bondsparket op een feestdag doorgestuurd werd.

Nochtans werd dat in andere zaken nooit gedaan op een feestdag, tot grote woede van Union. Ook analist René Vandereycken is niet te spreken over de manier waarop dit behandeld werd.

“Dat begrijp ik dus niet”, vertelt hij aan Het Nieuwsblad over de zaak. “Dat er nu plots een versnelde procedure is om de schorsing van Lynen toch nog uit te spreken. Nu kan het plots snel gaan.”

Vandereycken stelt zich de vraag waarom dit nu plots wel op die manier moest gebeuren, in tegenstelling tot andere momenten in het seizoen? “Waarom nu wel? Omdat het de kampioenenwedstrijd is? Of erger, omdat het Union is? Ik vind het schandalig.”