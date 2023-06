Ex-speler Club met supporterscafé: "Geen enkele Club-supporter wil dat Brugge wint"

Iedereen vraagt het zich af: hoe gaat Club Brugge straks voor de dag komen? Blauw-zwart is al enige tijd uitgeteld en daar komt nu nog bij dat de halve kern geblesseerd is. En de supporters willen voor één keer eigenlijk niet dat hun ploeg wint.

Dat weet ook Sven Dhoest, ex-speler van Club Brugge en uitbater van een supporterscafé. "Het is heel raar, maar ik denk dat geen enkele supporter hoopt dat Club wint", lacht Dhoest bij Sporza. "Dat heeft niet per se te maken met haat naar Antwerp, maar eerder het grote respect voor Union."

De gunfactor bij Union is groter dan die van Antwerp of Genk. "De rivaliteit is niet groter dan die met Anderlecht of Standard. Ook bij die ploegen zien ze liever niet hun rivaal kampioen worden, maar wel de underdog."

Maar Dhoest denkt ook niet dat Club zich zomaar naar de slachtbank gaat laten leiden. "Spelers gaan een zege niet zomaar weggeven. Als je eenmaal op het veld staat, is dat allemaal minder evident."