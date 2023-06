Patrick Goots is nu al boos over titelstrijd: "Willen ze het spel echt spelen?"

Twee matchen, drie ploegen die nog kampioen kunnen spelen. Het wordt een nagelbijter straks in de Jupiler Pro League.

Wat een ontknoping om naar uit te kijken. Tegen 20.30 uur weten we wie landskampioen is in de Jupiler Pro League. Al lijkt Patrick Goots vooral aan één ploeg sterk te twijfelen: Club Brugge.

“Het moet hopen dat Brugge in Union het spel echt wil spelen. Als Brugge het seizoen in schoonheid wil afsluiten, wordt het voor Union nog een moeilijke klant”, vertelt de analist in De Zondag.

Al lijkt Goots daar niet van uit te gaan dat Club Brugge voluit zal gaan. “Maar als je ziet dat hun supporters tegen Genk juichen bij een doelpunt van de tegenstander weet je dat de spelers niet tot het uiterste zullen gaan.”

Al kan Antwerp misschien juist daaruit zijn motivatie halen. “Je voelt dat andere ploegen het Antwerp niet gunnen en ik denk dat Mark Van Bommel dat zal gebruiken om zijn mannen op scherp te krijgen.”

Vorige week kreeg The Great Old een klopje, door het thuis niet af te maken, maar het krijgt wel een tweede kans en moet die met twee handen pakken.