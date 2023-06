Union-speler had voor seizoen al opmerkelijke voorspelling voor ex-coach Mazzu: "Ik heb geen fout gemaakt"

't Is D-day, de dag waarop alles beslist wordt. Wie wordt er kampioen. Sinds een paar dagen is de teneur gewijzigd en geven veel mensen Union het voordeel. Na de gemiste kans van vorig jaar zou het alvast een mooie beloning zijn. En één speler van de Brusselaars voorspelde het al veel langer.

Anthony Moris, de doelman van Union, kon vorige zomer naar een andere club, maar wist dat hij met Union kampioen kon spelen. En dat liet hij ook aan zijn ex-coach weten.

"Toen ik Felice Mazzù tegen het lijf liep op de bruiloft van Guillaume François, een paar dagen nadat hij was vertrokken, zei ik tegen hem: ‘Kijk uit, ik kan je verzekeren dat het team waar ik volgend seizoen voor zal spelen kampioen wordt’", vertelt hij in Het Nieuwsblad.

"Ik had toen ook contact met een andere club. Maar ik koos ervoor om bij Union te blijven. Ik heb er nooit echt over nagedacht om weg te gaan, vooral omdat mijn vrouw en kinderen privé tevreden zijn en dat is onbetaalbaar. En ik heb geen fout gemaakt...”