Van Bommel verklaart hoe rollen even echt omgekeerd waren: "Je wil voorbeeld zijn voor de spelers, maar ik kon dat niet"

Wat een emoties beleeft Mark van Bommel bij Antwerp. 'Kampioenenmaker', dat staat nu ook op zijn cv.

Dat had uiteraard eerder al gekund. "We waren er vorige week al heel dicht bij. Je krijgt dan een ongelooflijke goal tegen en dan zit je zo diep. Ook ikzelf. Je zou dan als trainer het voorbeeld moeten zijn voor je spelers. Je wil dat ook wel, maar ik kon dat niet."

Het omgekeerde van wat je zou verwachten gebeurde. "Ik zou tegen mijn spelers dan moeten zeggen dat het nog kan, maar zij waren diegenen die dat tegen mij zeiden. Maandag en dinsdag zie je dat nog niet in. Donderdag en vrijdag kwam het gevoel een beetje terug. Wel nooit tot honderd procent."

Steun van het gezin

Dat ging dus zeker niet zonder slag of stoot. "Mijn vrouw, dochter en twee zoontjes hebben mij ook geholpen om terug positiever te zijn. Dat was niet makkelijk." En dan moest die rollercoaster nog komen. "In tien minuten tijd drie verschillende ploegen kampioen: uitzonderlijk."

Op het moment van de 2-2 was het dan ook het veld op rennen van uitzinnige vreugde. "Ik kwam pas bij toen Jean Butez tegen mij aanbotste. De emoties zijn dan dusdanig groot. Genk had de titel in handen en is kampioen als Tody Alderweireld die bal niet kan binnenschieten. Dit is waanzinnig."

Trainerschap niet meten met prijzen

Heeft Van Bommel zich nu bewezen als coach? "Dit is geen bewijs, dan zou je dat zeggen enkel vanwege de prijzen. Dit is nog maar mijn tweede volledige seizoen. Ik wil wel laten zien dat ik een goede trainer ben, maar dat kun je niet enkel meten met prijzen. Hoe we na de 2-1 speelden in Genk, daar hebben we wel op getraind."