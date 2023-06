De Laet bepaalt aandeel Van Bommel en gooit met pluim naar ... Lang: "Bedankt, Club, je hebt ons kampioen gemaakt"

Ook Ritchie De Laet is kampioen, ook al kon hij het niet op het veld meemaken. Club Brugge moest ook wel Union punten afhandig maken opdat Antwerp de titel kon pakken en dat gebeurde nog ook.

De Laet keek van op de persbanken naar de match en zag niet eens de wonderlijke treffer van Alderweireld. "Op het einde zijn we naar beneden gekomen. We stonden bij de supporters, maar het stond daar vol politie en we mochten niet op het veld komen. Ik ga heel eerlijk zijn: ik dacht dat het voorbij was, dat we het niet meer gingen halen."

Dat had extra pijnlijk geweest omdat elders wel gebeurde wat nodig was voor Antwerp. "Club Brugge doet ons dan eens een plezier en we kunnen dan kampioen spelen met een punt. Ik hoorde het stadion stil worden en onze fans juichen. Ik kan het niet geloven."

Fairplay

Blauw-zwart heeft het spel dan toch eerlijk gespeeld. "Na alles wat er de afgelopen wedstrijden is gebeurd, met de supportersgezangen en het vieren van doelpunten van de tegenpartij, had ik de drie punten voor Union al opgeschreven. Fairplay van Brugge. Ze gaan het niet graag horen maar: bedankt, je hebt ons kampioen gemaakt."

Ook dankzij een goal van Noa Lang. "Eén van de spelers van wie ik zeker wist dat hij voluit ging gaan, was grappig genoeg Lang. Hij zal altijd zijn wedstrijd spelen. Lang heeft wat haat richting de Antwerp-supporters meegekregen, maar als er iemand is die er 90 minuten alles aan gaat doen om zijn ploeg te laten winnen, is hij dat waarschijnlijk."

Van Bommel raakt juiste snaar

Uiteraard is het vooral Antwerp dat kan vieren. Wat is nu het aandeel van succcescoach Van Bommel? "Vijftig procent komt van hem, vijftig procent van ons. Hij heeft op de juiste dagen ons tijd gegeven bij de families, op de juiste dagen ons geprikkeld."

En nu enkele weken zonder het eigen bed te zien? "Ik ga starten met een paar dagen. Ik vertrek ook nog op vakantie, dus misschien ga ik rechtstreeks naar de luchthaven."