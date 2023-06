Pas kampioen, maar Paul Gheysens trekt weer stevig van leer: "Dat moet opgelost worden, dat is toch een ramp?!"

Zijn club is amper kampioen, maar Paul Gheysens wil stappen blijven zetten en trekt daarom stevig van leer. Ondanks de dubbel kampt Antwerp immers nog met een probleemdossier.

Tijdens de titelviering in het stadhuis kwam de sterke man van Antwerp ook even aan het woord en overliep hij de afgelegde weg. Ook op vlak van de financiële inbreng. "De Wouters, Mintjens en consoorten hebben ons veel geld gekost."

Mintjensprobleem

De uitbreiding van het stadion was wel een thema waar Gheysens dieper op wou ingaan. Dan moet er eerst een akkoord gesloten worden met de familie Mintjens, dat eigenaar is van de gronden. "Ik kijk nog eens naar de burgemeester met een kwaad oog: dat Mintjensprobleem heeft me nu al genoeg geld gekost."

Of dat nu het juiste moment was of niet om dat aan te halen, Gheysens ging verder. "Ja, maar, dat moest opgelost worden. We kunnen er niet onderuit, mensen. Er kunnen dubbel zo veel mensen genieten van het voetbal, maar ze krijgen geen ticket. We geraken er niet aan, we hebben geen plaats. Dat is toch een ramp?"

Angels

"Het komt zeker niet van onze kant dat die plaats er niet is", verzekert Gheysens, die vastberaden is om ook op dit vlak een doorbraak te forceren. "Dat is voor mij het belangrijkste punt, want voor de andere zaken hebben we mensen met kennis en maken we een team. We weten waar de angels zitten."