'Belgisch jeugdinternational van Nederlandse tweede klasse naar Belgische topclub om gevestigde waarde te vervangen'

En fin de contrat au PSV Eindhoven, Fedde Leysen peut compter sur de l'intérêt. L'Union Saint-Gilloise suivrait attentivement le défenseur central.

Het contract van Fedde Leysen (19) loopt op 30 juni af bij PSV Eindhoven en heeft via zijn Instagram-account al laten weten niet bij de club te blijven. Leysen was een sterkhouder van de PSV-beloften in de Nederlandse tweede klasse.

Hij zat ook al op de bank bij de A-ploeg, maar maakte er zijn debuut niet. Leysen, centrale verdediger, kan op veel belangstelling rekenen. Volgens Het Nieuwsblad is Union SG bijzonder geïnteresseerd in zijn diensten.

De Belgische jeugdinternational zou een vervanger kunnen worden voor Siebe Van Der Heyden, die nadrukkelijk aan een transfer gelinkt wordt.