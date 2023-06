Debast verklaart waarom hij EK beloften speelt én spreekt over een mogelijke transfer

Zeno Debast speelt met de beloften het EK -21 terwijl hij toch al een vaste waarde geworden was bij de Rode Duivels. De verdediger van Anderlecht weet echter heel goed waar hij mee bezig is.

"Ik heb met beide bondscoaches over dit EK gesproken. Ze zeiden net hetzelfde, dat ze me meer toernooiervaring en speelminuten wilden geven en dat dat mij zou helpen als speler. Ik ben daar volledig mee akkoord", vertelde hij gisteren.

Als de beloften de halve finales halen, hebben ze ook hun ticket voor de olympische spelen beet. "We zullen er alles aan doen om de halve finales te bereiken. Eenmaal we daar zijn gaan we gewoon voor goud. We hebben een goed team, alles is mogelijk."

"Of ik van de Olympische Spelen droom? Ja, ik had het er deze week nog over met Faris Haroun en hij zei dat het één van de mooiste momenten in zijn leven was.

Intussen wordt er nog altijd druk gespeculeerd over zijn onmiddellijke toekomst. "Ik heb wel een carrièreplan, maar dat ken alleen ik. Mijn hart is paars, ik ben graag bij Anderlecht, maar in voetbal weet je nooit wat er kan gebeuren. Maar voorlopig ligt mijn focus op Anderlecht en de nationale ploeg."