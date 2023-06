Rode Duivel van degradatie naar topclub? Italianen kwamen al informeren

Dodi Lukebakio kon de degradatie met Hertha Berlijn niet afwenden, maar had zelf wel zijn productiefste seizoen ooit. Aan de ex-aanvaller van Anderlecht zal het dus niet gelegen hebben. En dat is de topclubs niet ontgaan.

Lukebakio wil ook een volgende stap zetten in zijn carrière. Hij is nog steeds eigendom van Hertha, maar is niet van plan om mee te gaan naar de tweede Bundesliga. Dat zal normaal gezien ook niet moeten, want Hertha weet dat ze vele miljoenen voor hem kunnen krijgen.

De rechtse winger heeft nu concrete interesse van Inter, dat al bij Hertha ging informeren naar zijn voorwaarden, weet Sacha Tavolieri. Als Joaquin Correa vertrekt, is hij de nummer 1 om hem te vervangen.

Ook stadsgenoot AC Milan zou gecharmeerd zijn en kan in de dans springen voor de Rode Duivel.