'Topspits, die zijn carrière nieuw elan wil geven, wordt geciteerd in België: slechts paar clubs kunnen hem betalen'

Het zou een mooie zet zijn voor elke Belgische club. Kasper Dolberg, overbodig bij OGC Nice, zou gevolgd worden door een Jupiler Pro League-club.

Kasper Dolberg (25) beleefde een bijna anoniem seizoen en speelde 22 wedstrijden voor slechts één doelpunt. De Deense spits werd achtereenvolgens uitgeleend aan Sevilla FC en vervolgens aan Hoffenheim door OGC Nice, waar hij terugkeert met nog een contractjaar voor de boeg.

Volgens de informatie van Foot Mercato zou Nice graag van de Deen af ​​komen. Hij kwam in 2019 als een echte vedette over van Ajax Amsterdam voor ruim 20 miljoen euro. De Aiglons zouden tussen de 5 en 7 miljoen euro vragen voor hun spits, die in 85 wedstrijden bij Nice nog steeds 24 doelpunten scoorde.

Denen bij Anderlecht

Toch zou volgens Foot Mercato een Belgische club één van de kanshebbers zijn. Gezien het gevraagde bedrag zijn clubs als Brugge of Antwerpen plausibele bestemmingen: bedenk dat Marc Overmars sportief directeur van Ajax was toen Dolberg daar explodeerde en 45 doelpunten scoorde in 119 wedstrijden.

De nationaliteit van de speler, Deens internationaal en auteur van 11 doelpunten in 40 caps, kan ook hoop geven aan de supporters van RSC Anderlecht. Maar Jesper Fredberg zou daar een echt hoogstandje neerzetten gezien de financiën van Anderlecht...