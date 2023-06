Vertrekker bij kampioen, Royal Antwerp FC doet oproep via sociale media

Na twee jaar vertrekt video-analist Jordi Jansen bij Royal Antwerp FC. Hij gaat aan de slag bij KV Mechelen.

KV Mechelen moest op zoek naar een nieuwe videoanalist, nadat Domenico Tedesco Maxim Wouters aan de staff van de Rode Duivels toevoegde. Mechelen vond een nieuwe videoanalist bij Royal Antwerp FC. Het neemt Jordi Jansen over, de voorbije twee jaar als assistent-videoanalist aan de slag bij de kampioen en bekerwinnaar.

In het verleden was Jansen ook jeugdtrainer bij The Great Old. Dit seizoen was hij als assistent en trainer van de U17 ook actief bij Capellen. Opvallend is dat Royal Antwerp FC na het vertrek van Jansen via de sociale media van de club een oproep doet voor een nieuwe videoanalist.

“Royal Antwerp FC, opgericht in 1880, is de oudste voetbalclub van België. Onder impuls van de familie Gheysens heeft RAFC een metamorfose ondergaan, met als gevolg een structurele uitbouw op het vlak van infrastructuur, organisatie en het sportieve. Het afgelopen seizoen was wat dat laatste betreft alvast een voltreffer, met het veroveren van een historische dubbel (landstitel en beker van België)”, begint de vacature.

“Om onze sportieve organisatie verder te versterken, zijn wij op zoek naar een ‘videoanalist voor de A-kern’. Je bent als onderdeel van onze staff fulltime in dienst en aanwezig bij alle activiteiten: wedstrijden, trainingen en trainingskampen. Zo bouw je letterlijk mee aan de uitbouw van onze club. Je rapporteert aan hoofd videoanalyse Alex Abresch”, klinkt het nog.