Peter Vandenbempt haalt snoeihard uit naar Noa Lang

Noa Lang liet de voorbije dagen horen dat hij absoluut weg wil bij Club Brugge. Hij is uitgekeken op de Belgische competitie.

Noa Lang slaagt er maar niet in een transfer naar een Europese topclub af te dwingen. Volgens de Nederlander komt dat door de Jupiler Pro League. Hij overweegt zelfs om één of twee jaar als tussenstap in Nederland te gaan voetballen.

Van daaruit zou het veel gemakkelijker zijn naar een degelijke club een transfer te maken. Volgens analist Peter Vandenbempt zal hij snel vergeten zijn in ons land. “Lang is ervan overtuigd dat België hem hard gaat missen, maar behalve dan bij de Brugse fans gaat dat gemis nogal meevallen”, klinkt het in Het Nieuwsblad bij Vandenbempt.

Het gebeurt wel meer dat talentvolle spelers vertrekken. “De Belgische voetballiefhebber is het gewend om met verlies om te gaan. Elk jaar treuren wij kortstondig om het vertrek van smaakmakers en artiesten, maar elke keer opnieuw staan waardige vervangers op en nog voor het eind van de zomervakantie zijn we de vorige alweer vergeten.”

Dat zal met Noa Lang niet anders zijn, zo oordeelt Vandenbempt. “Dat Noa Lang vooral niet denkt dat het met hem anders zal zijn. De Nederlander was ook niet dé ster van de JPL of dé meest bepalende speler maar – als ie er met zijn hoofd bij was – wel één van de allerbesten.”